В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2 единицы.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре.

Согласно данным, эпицентр находился в 29 км к северо-востоку от города Козан, где проживают 88,1 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 12 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

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