https://news.day.az/world/1680261.html В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2 единицы.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре.
Согласно данным, эпицентр находился в 29 км к северо-востоку от города Козан, где проживают 88,1 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 12 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
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