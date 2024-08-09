В США обнаружили в продуктах опасный химикат, используемый в ракетном топливе

Химическое вещество перхлорат, используемое в ракетном топливе и фейерверках, содержится во многих продуктах питания в США, особенно в тех, которые покупают для маленьких детей. Об этом говорится в результатах исследования, опубликованного авторитетным журналом Consumer Reports, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Перхлорат, связанный с потенциальным повреждением мозга у зародышей и новорожденных и проблемами с щитовидной железой у взрослых, был обнаружен в 67% из 196 образцов 63 бакалейных товаров и 10 продуктов быстрого питания.

Уровень содержания варьировался от чуть более двух частей на 1 млрд до 79 частей на 1 млрд. Продукты, которые часто употребляют дети, содержали высокую долю перхлората - в среднем 19,4 части на 1 млрд. В свежих фруктах, овощах и фастфуде также было обнаружено повышенное содержание химиката. По данным Consumer Reports, содержание перхлората в продуктах в пластиковой упаковке выше, чем в бумажной.

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