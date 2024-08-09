Израиль начал военную операцию на юге Газы

Израильские военные начали операцию в Хан-Юнисе в южной части сектора Газа после получения разведданных, указывающих "на присутствие террористов" в этом районе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Войска ведут боевые действия как на поверхности, так и под землей", обнаруживая и уничтожая "оружие и террористические объекты", добавили в ведомстве.

Кроме того, "ВВС Израиля нанесли удары по 30 террористическим объектам ХАМАС в Хан-Юнисе", продолжили в пресс-службе, упомянув среди атакованных целей "склады оружия" и "места сбора террористов".

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