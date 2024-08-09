Товарооборот в регионе Центральной Азии растет

В течение последних пяти лет товарооборот в регионе Центральной Азии увеличился более чем на 80 процентов и превысил 10 миллиардов долларов США.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на пресс-службу главы Таджикистана, об этом сказал Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на Шестой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Астане.

"В случае эффективного использования имеющегося потенциала товарооборот в регионе в ближайшее время может достигнуть 20 миллиардов долларов США", - сказал Рахмон.

Он подчеркнул, что на прошедших консультативных встречах было выдвинуто более ста предложений и инициатив, которые находятся на рассмотрении и имеют перспективный характер.

"Реализация каждого из них, безусловно, приумножит потенциал совместного развития", - сказал Президент Таджикистана.

В ходе своего выступления Рахмон затронул вопросы дальнейшего расширения торгово-экономических связей, разработки отдельных программ в сферах сельского хозяйства, промышленности и внедрения новых технологий, реализации крупных транспортных, инфраструктурных и логистических проектов, эффективного использования гидроэнергетических ресурсов, а также взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере и по другим актуальным темам.

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