Фонд Муслима Магомаева финансово поддержит пострадавших при теракте в «Крокусе»

Более 300 пострадавших в теракте в "Крокус Сити Холле", произошедшем в марте, смогут получить финансовую помощь от Фонда Муслима Магомаева, сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

В Фонде рассказали, что на его счете сейчас находится около 140 миллионов рублей, которые в сентябре распределят между подавшими заявки гражданами.

До этого все поступившие документы будут обработаны, после чего специальная комиссия "сформирует категории пострадавших".

22 марта вооруженные люди ворвались в концертный зал перед выступлением группы "Пикник", открыли стрельбу и подожгли здание.

Впоследствии злоумышленники скрылись на автомобиле и были задержаны в Брянской области.

Непосредственными исполнителями теракта следствие называет четверых граждан Таджикистана. Всего по этому делу в Москве были арестованы 12 человек.

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