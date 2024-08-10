КНДР запустила в сторону Южной Кореи шары

Северная Корея снова запустила воздушные шары, предположительно с мусором, на территорию Южной Кореи. Об этом сообщает ABC News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Подробности о количестве и размерах запущенных объектов не приводятся.

Напомним, что в Южной Корее назвали число запущенных мусорных шаров из КНДР.

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