https://news.day.az/world/1681174.html КНДР запустила в сторону Южной Кореи шары
КНДР запустила в сторону Южной Кореи шары
Северная Корея снова запустила воздушные шары, предположительно с мусором, на территорию Южной Кореи. Об этом сообщает ABC News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Подробности о количестве и размерах запущенных объектов не приводятся.
Напомним, что в Южной Корее назвали число запущенных мусорных шаров из КНДР.
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