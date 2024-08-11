Макрон торопится назначить нового премьера

Президент Франции Эммануэль Макрон может назначить нового премьер-министра страны после 15 августа, при этом правительство будет сформировано до конца месяца. Об этом сообщила Le Journal du Dimanche, ссылаясь на источники в Елисейском дворце, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что Макрон назвал середину августа в качестве крайнего срока для принятия решения по кандидатуре премьер-министра.

По данным газеты, среди кандидатов на пост главы правительства рассматриваются бывший министр труда, возглавляющий регион О-де-Франс Ксавье Бертран, а также Бернар Казнев, который был премьером Франции в 2016-2017 годах.

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