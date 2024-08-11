Полиция Сербии в связи с массовыми протестами в ночь на воскресенье задержала 17 граждан страны и двух иностранцев. Об этом сообщил вице-премьер и глава министерства иностранных дел (МВД) Сербии Ивица Дачич, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Всего 14 человек задержаны по обоснованному подозрению в совершении уголовных преступлений", - заявил он.

Дачич добавил, что еще три лица были задержаны правоохранителями по подозрению в административных правонарушениях, а также двое иностранных граждан. Их задержали за присутствие на протесте близ важнейших государственных учреждений.

По словам вице-премьера и главы МВД Сербии, полиция работает над выявлением и других лиц. Дадич подчеркнул, что будут поданы заявления об уголовных преступлениях и административных нарушениях в отношении всех совершивших.

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