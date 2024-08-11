Рейтинг нового премьера Британии упал до минимума

Рейтинг одобрения недавно избранного премьер-министра Великобритании Кира Стармера достиг самого низкого уровня с момента парламентских выборов на фоне продолжающихся в стране массовых беспорядков. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на опрос компании Savanta, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"На фоне того, как беспорядки распространяются по всей Великобритании, его популярность среди населения стала самой низкой с момента выборов", - заявил директор по политическим исследованиям компании Savanta Крис Хопкинс.

Согласно исследованию, наиболее высокий рейтинг одобрения действующего премьера был зафиксирован 28 июля, за день до начала беспорядков. К 4 августа показатели существенно упали, отмечается в материале. Также выросла доля британцев, которые не одобряют политику Стармера.

The Telegraph не уточняет, сколько британцев принимали участие в опросе.

В конце июля в Саутпорте подросток напал с ножом на детей во время занятий по танцам и йоге. Всего в результате атаки пострадали девять детей, троих из которых спасти не удалось, а также двое взрослых. После нападения распространилась информация о том, что подозреваемый является беженцем.

На фоне появления этих данных произошли беспорядки в нескольких городах Британии. Сторонники крайне правой организации "Английская лига защиты" (English Defence League) устроили столкновения с полицейскими на акции протеста в Саутпорте.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!