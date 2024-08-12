Аббас заявил о готовности к международной мирной конференции по Палестине

Палестина готова к международной мирной конференции по палестинскому вопросу, на которой будут урегулированы все аспекты ее окончательного статуса.

Как передает Day.Az, об этом заявил президент Палестины Махмуд Аббас в интервью ТАСС накануне визита в Москву.

"Стратегическое решение палестинского вопроса заключается в следующем: предоставление палестинскому народу его права на свободу, независимость и самоопределение в соответствии с двугосударственным решением, уважающим нормы международного права, мирового сообщества и ООН; прекращение всех израильских односторонних и враждебных действий на Западном берегу и в Иерусалиме; урегулирование всех аспектов окончательного статуса в ходе проведения международной мирной конференции, полный вывод войск в оговоренные сроки; имплементация механизма всеобщей региональной безопасности", - сказал он, отвечая на вопрос относительно стратегического решения палестинского вопроса.

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