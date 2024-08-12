Китай признал повреждение Balticconnector

Китайские власти признали, что повреждение газопроводу Balticconnector "случайно" нанес корабль Newnew Polar Bear, который в то время ходил под флагом Гонконга.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источники.

"Китайские власти провели внутреннее расследование и недавно сообщили о его результатах правительствам европейских стран. В сообщении на китайском языке говорится, что авария стала результатом сильного шторма", - говорится в материале издания.

При этом в ЕС призвали Пекин предоставить данные о Newnew Polar Bear, также привлечь экипаж судна к даче показаний об осеннем инциденте, так как отчет китайских чиновников сам по себе нельзя использовать в качестве доказательства в уголовном расследовании.

ЧП на газопроводе Balticconnector произошло в ночь на 8 октября. Сначала операторы зарегистрировали падение давления, а затем появились данные об утечке, из-за чего клапаны трубы перекрыли. Спустя два дня норвежские сейсмологи заявили, что с некоторой вероятностью зафиксировали взрыв магнитудой 1 в районе Balticconnector. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не причастна и никогда не будет иметь отношения к таким происшествиям, как подрыв газопровода Balticconnector.

Отметим, что в апреле нынешнего года Газопровод Balticconnector в Балтийском море, остановленный в октябре 2023 года, ввели в эксплуатацию после ремонта.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!