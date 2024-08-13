Иран провел подготовку ракетных и беспилотных подразделений

Иран предпринял подготовительные меры, аналогичные тем, которые реализовал перед ударом по Израилю в апреле.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид, ссылаясь на израильских и американских чиновников.

"Иран предпринял значительные подготовительные шаги в своих ракетных и беспилотных подразделениях, аналогичные тем, которые он предпринял перед атакой на Израиль в апреле", - написал журналист на своей странице в X (ранее Twitter), добавив, что Израиль и США не располагают информацией о точном времени нападения.

Как сообщил один из источников корреспондента Axios, Иран "открыто сигнализирует" о своей решимости "провести значительную атаку" и заявляет, что она превзойдет ту, которую он осуществил в апреле.

Очередной виток эскалации ситуации на Ближнем Востоке последовал за гибелью в Тегеране главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании и ликвидации в Бейруте одного из командиров военного крыла шиитского движения "Хезболлах" Фуада Шокра. Иран, ХАМАС и "Хезболлах" возложили ответственность за случившееся на Израиль и заявили, что не оставят этого без ответа. Сегодня американский телеканал Fox News со ссылкой на источники выступил с утверждением, что Иран может атаковать Израиль менее чем через 24 часа.

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