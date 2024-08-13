Армянская таможня убила туриста в аэропорту

Не успели российские пограничники покинуть международный аэропорт"Звартноц", в котором прослужили 32 года, как армянские таможенники, расправив крылья и рьяно приступив к выполнению своих обязанностей, угробили иностранного туриста.

Как передает Day.Az со ссылкой Vesti.Az, об инциденте сообщают армянские СМИ.

Отмечается, что в аэропорту "Звартноц" в Ереване произошел трагический случай, связанный с гражданином Бразилии, который прилетел в Армению.

Сотрудники таможенной службы Комитета государственных доходов заметили у пассажира бутылку и спросили о ее содержимом. Мужчина ответил, что в бутылке находится вино. Однако, вместо того чтобы проверить содержимое бутылки, таможенники заставили его выпить жидкость. После этого пассажиру стало плохо, и он скончался через несколько минут.

Позже выяснилось, что в бутылке находились наркотики. Министерство внутренних дел Армении подтвердило, что 8 августа из аэропорта "Звартноц" в медицинский центр был доставлен иностранный гражданин, который скончался в больнице.

Следственный комитет Армении инициировал уголовное производство по статье "убийство". Назначены судебно-медицинская и судебно-химическая экспертизы.

Этот случай привлек внимание общественности и вызвал обсуждения о процедуре проверки и профессионализме таможенных служб в аэропорту.

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