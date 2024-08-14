Принята новая Конвенция ООН по борьбе с киберпреступностью

Заключительная сессия созданного резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 27 декабря 2019 года межправительственного открытого комитета "Ad Hoc" по подготовке всеобъемлющей международной Конвенции о борьбе с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в преступных целях, прошла 29 июля - 9 августа 2024 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на официальном сайте ООН.

По итогам многолетней напряженной работы делегаций государств-членов ООН, в том числе азербайджанской делегации, в состав которой входят сотрудники соответствующих государственных структур нашей республики, на последнем заседании сессии был принят итоговый проект "Конвенции ООН против киберпреступности".

Конвенция охватывает широкую сферу применения, такую как борьба с преступлениями, совершенными посредством систем информационных и коммуникационных технологий, и укрепление международного сотрудничества по обмену электронными доказательствами тяжких преступлений.

На заключительной сессии нашу страну представили Гасан Мансуров из Службы государственной безопасности, Орхан Абдулкеримли, Эмин Гамбарли из Государственной службы специальной связи и информационной безопасности.

За прошедший период азербайджанская делегация внесла соответствующие предложения по вопросам, которые считаются принципиальными в связи с международным сотрудничеством по криминализации преступных деяний, совершенных с помощью информационных и коммуникационных технологий, обязательствам по оказанию международной правовой и технической помощи, защите, сбору и представлению электронных доказательств, и Комитетом были приняты все предложения, представленные азербайджанской стороной, они отражены в тексте проекта Конвенции.

На последней сессии азербайджанская делегация выразила уверенность в том, что Конвенция сохранит общественные и индивидуальные интересы, продемонстрирует высокую ценность и эффективность коллективных усилий в новую эпоху быстрой цифровизации, были особо подчеркнуты серьезные ожидания, что она не будет служить дезинформации, неравенству и неоколониализму в мире.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!