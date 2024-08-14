"Мы разоряемся!" - паника во Франции
Европейский союз "разоряет Францию" покупкой американской военной техники для Польши.
Как передает Day.Az, об этом на своей странице в социальной сети X заявил французский оппозиционный политик Флориан Филиппо.
Комментируя подписанный Варшавой крупный контракт о приобретении американских вертолетов AH-64E Apache, Филиппо сказал, что Польша только что купила 96 вертолетов на французские деньги.
Он подчеркнул, что Польша является чистым бенефициаром бюджета Евросоюза, в то время как Франция выступает его крупным донором.
Филиппо заявил об огромном ущербе Парижа от подобных сделок с американской техникой и отметил, что они "разоряют Францию".
Отметим, недавно Госдепартамент США одобрил возможную продажу Израилю истребителей F-15 и сопутствующего оборудования на $18,82 млрд.
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