В Армении зафиксирована опасная лихорадка

В Армении зафиксировано 20 случаев лихорадки Западного Нила, с одним летальным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал замдиректора Национального центра по контролю и предупреждению заболеваний Сергей Чахмахчян.

По его словам, тип насекомых, вызывающих это заболевание, распространяемое комарами, пока не выявлен.

Отметим, что в большинстве случаев лихорадка Западного Нила не сопровождается какими-либо симптомами, однако каждый пятый инфицированный ощущает симптомы, напоминающие грипп. В то же время у заболевших наблюдаются такие симптомы, как высокая температура, озноб, боли в голове и спине, утомляемость и расширение лимфатических узлов.

В некоторых случаях этот вирус вызывает сыпь на коже. Тяжелая форма лихорадки Западного Нила сопровождается поражением центральной нервной системы и менингитом.

Напомним, что примерно в 10 процентах случаев поражение центральной нервной системы приводит к летальному исходу.

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