Теракт в Германии

Минимум три человека погибли, еще восемь ранены в результате нападения неизвестного с ножом на празднующих День города в Золингене, передает Day.Az.

Празднование 650-летия города в немецком Золингене (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) в пятницу, 23 августа, обернулось трагедией. В середине приуроченного к памятной дате "Фестиваля разнообразия" на одной из центральных площадей города на собравшихся напал неизвестный с ножом.

В результате нападения, по данным на 6.30 утра 24 августа, были убиты как минимум три человека. Еще восемь человек получили ранения, из них пятеро - тяжелые, сообщили в полицейском управлении Дюссельдорфа, в окружном подчинении которого находится Золинген.

К моменту публикации полиция все еще продолжала поиски преступника.

Празднования, которые должны были продлиться до 25 августа, были отменены, а граждан попросили покинуть центральные районы города."Сегодня вечером мы все в Золингене в шоке, ужасе и большой печали. Мы хотели вместе отпраздновать годовщину нашего города, а теперь нам приходится оплакивать погибших и раненых. Мое сердце разрывается от того, что на наш город было совершено нападение. У меня наворачиваются слезы, когда я думаю о тех, кого мы потеряли. Я молюсь за всех, кто все еще борется за свою жизнь", - прокомментировал трагедию обербургомистр Золингена Тим Курцбах (Tim Kurzbach) на своей странице в Facebook.

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