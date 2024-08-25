В Париже задержали Павла Дурова

Сегодня вечером, около 20:00 по местному времени, в аэропорту Ле-Бурже французскими властями был задержан основатель и генеральный директор мессенджера Telegram Павел Дуров.

Об этом сообщают Day.Az французские СМИ.

По информации французского телеканала TF1, Дуров был задержан сразу после посадки его частного самолёта. В момент задержания он был в сопровождении охранника и женщины. Утверждается, что задержание было проведено в рамках предварительного расследования по французскому ордеру на арест.

По данным СМИ, Дуров был внесён во французский список разыскиваемых лиц и прибыл во Францию из Азербайджана.

Напомним, что Дуров в 2021 году получил французское гражданство.