https://news.day.az/world/1684452.html В Армении самый дорогой интернет на Южном Кавказе
В Армении самый дорогой интернет на Южном Кавказе
В Армении - самый дорогой интернет среди стран Южного Кавказа.
Как передает Day.Az со ссылкой на онлайн-базу данных Numbeo, стоимость месячного интернет-пакета со скоростью 60 Мбит/с и выше в республике составляет почти 22 доллара.
В Азербайджане такой же пакет стоит 14 долларов, а в Грузии - почти 18 долларов.
В России стоимость месячного интернет-пакета со скоростью 60 Мбит/с и выше составляет 6,5 доллара, а в Турции - 11,7 доллара.
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