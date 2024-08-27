В Армении самый дорогой интернет на Южном Кавказе

В Армении - самый дорогой интернет среди стран Южного Кавказа.

Как передает Day.Az со ссылкой на онлайн-базу данных Numbeo, стоимость месячного интернет-пакета со скоростью 60 Мбит/с и выше в республике составляет почти 22 доллара.

В Азербайджане такой же пакет стоит 14 долларов, а в Грузии - почти 18 долларов.

В России стоимость месячного интернет-пакета со скоростью 60 Мбит/с и выше составляет 6,5 доллара, а в Турции - 11,7 доллара.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!