https://news.day.az/world/1684999.html Смертельная авария на линии метробуса в Стамбуле - ФОТО - ВИДЕО
Смертельная авария на линии метробуса в Стамбуле - ФОТО - ВИДЕО
Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе Кючюкчекмедже в Стамбуле.
Как передает Day.Az, информацию об этом опубликовала газета Hürriyet.
В результате ДТП на линии метробуса погиб 1 человек, пострадали 35 человек.
На месте работают полиция и бригады скорой медицинской помощи.
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