Смертельная авария на линии метробуса в Стамбуле

Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе Кючюкчекмедже в Стамбуле.

Как передает Day.Az, информацию об этом опубликовала газета Hürriyet.

В результате ДТП на линии метробуса погиб 1 человек, пострадали 35 человек.

На месте работают полиция и бригады скорой медицинской помощи.

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