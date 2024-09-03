https://news.day.az/world/1686586.html Дипломатическая напряженность - Иран срочно вызвал британского поверенного
Дипломатическая напряженность - Иран срочно вызвал британского поверенного
Временного поверенного в делах Великобритании вызвали в МИД Ирана.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило внешнеполитическое ведомство Ирана.
Было отмечено, что временный поверенный в делах был вызван в МИД в связи с недавними санкциями, введенными Великобританией против ряда иранских физических и юридических лиц.
Дипломату сообщили, что этот шаг противоречит намерению Лондона установить отношения с Тегераном.
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