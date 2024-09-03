Дипломатическая напряженность

Временного поверенного в делах Великобритании вызвали в МИД Ирана.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило внешнеполитическое ведомство Ирана.

Было отмечено, что временный поверенный в делах был вызван в МИД в связи с недавними санкциями, введенными Великобританией против ряда иранских физических и юридических лиц.

Дипломату сообщили, что этот шаг противоречит намерению Лондона установить отношения с Тегераном.