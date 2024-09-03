Казнь израильских заложников

Убийство израильских заложников должно быть расследовано, а виновные привлечены к ответственности.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявило Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

"Мы в ужасе от сообщений о том, что палестинские вооруженные группировки казнили без суда и следствия шестерых израильских заложников, что может представлять собой военное преступление", - говорится в сообщении УВКПЧ, опубликованном в X (ранее Twitter).

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк "призывает к проведению независимого, беспристрастного и транспарентного расследования и привлечению виновных к ответственности", отметили в УВКПЧ.

1 сентября официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари сообщил, что тела шести израильских заложников были обнаружены вечером 31 августа в одном из подземных туннелей в районе Рафаха.

По информации Хагари, все шестеро были убиты незадолго до того, как до них добрались израильские войска, которые вели в том районе бои с палестинскими радикалами. По данным израильского Минздрава, все они были застрелены радикалами с близкого расстояния. По данным экспертизы, смерть похищенных, вероятно, наступила за двое-трое суток до осмотра тел, то есть рано утром 29-30 августа. Радикальное движение ХАМАС утверждает, что шестеро похищенных израильтян погибли в результате бомбардировок анклава со стороны Армии обороны Израиля.