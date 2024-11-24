Путин созвонился с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, продолжив обсуждение, начатое в Казани.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры двух стран детально обсудили вопросы двусторонних отношений, уделив особое внимание более эффективному сотрудничеству в торгово-экономической сфере. Было принято решение продолжить контакты между Москвой и Анкарой через соответствующие ведомства. Кроме того, президенты обсудили ряд международных тем.