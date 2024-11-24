https://news.day.az/world/1710184.html Путин созвонился с Эрдоганом Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, продолжив обсуждение, начатое в Казани. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Путин созвонился с Эрдоганом
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, продолжив обсуждение, начатое в Казани.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Лидеры двух стран детально обсудили вопросы двусторонних отношений, уделив особое внимание более эффективному сотрудничеству в торгово-экономической сфере. Было принято решение продолжить контакты между Москвой и Анкарой через соответствующие ведомства. Кроме того, президенты обсудили ряд международных тем.
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