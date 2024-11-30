https://news.day.az/world/1711753.html Заочное судебное разбирательство проведут в отношении зятя Сержа Саргсяна Заочное судебное разбирательство будет проведено в отношении экс-посла Армении в Ватикане Микаэла Минасяна (зятя экс-президента Сержа Саргсяна - ред). Как сообщает Генпрокуратура Армении, соответствующее ходатайство удовлетворил накануне суд, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ. Решением надзорного прокурора в августе 2023 г.
Заочное судебное разбирательство проведут в отношении зятя Сержа Саргсяна
Заочное судебное разбирательство будет проведено в отношении экс-посла Армении в Ватикане Микаэла Минасяна (зятя экс-президента Сержа Саргсяна - ред).
Как сообщает Генпрокуратура Армении, соответствующее ходатайство удовлетворил накануне суд, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Решением надзорного прокурора в августе 2023 г. в отношении Минасяна возбуждено уголовное преследование по обвинению в легализации в особо крупных размерах имущества, полученного преступным путем (отмывании денег).
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