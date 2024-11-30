Заочное судебное разбирательство проведут в отношении зятя Сержа Саргсяна

Заочное судебное разбирательство будет проведено в отношении экс-посла Армении в Ватикане Микаэла Минасяна (зятя экс-президента Сержа Саргсяна - ред).

Как сообщает Генпрокуратура Армении, соответствующее ходатайство удовлетворил накануне суд, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Решением надзорного прокурора в августе 2023 г. в отношении Минасяна возбуждено уголовное преследование по обвинению в легализации в особо крупных размерах имущества, полученного преступным путем (отмывании денег).