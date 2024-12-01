Кобахидзе заявил о назначении новых министров в правительстве

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что назначил новых министров после того, как парламент выразил доверие обновленному составу правительства, передает Day.Az.

"Сообщаю, что вчера я назначил на должности 12 министров, чем завершил формирование новой власти на основании итогов парламентских выборов 26 октября", - сказал Кобахидзе на брифинге.

Первым вице-премьером нового правительства Грузии назначен Леван Давиташвили, который одновременно будет исполнять обязанности министра экономики и устойчивого развития. Пост второго вице-премьера занял министр обороны Ираклий Чиковани.

Министерство иностранных дел возглавила Мака Бочоришвили, а на должность министра внутренних дел назначен Вахтанг Гомелаури.

Портфель министра юстиции получил Анри Оханашвили, министром финансов стал Лаша Хуцишвили, а за Министерство регионального развития и инфраструктуры теперь отвечает Ираклий Карселадзе.

Министром образования, науки и молодежи назначен Александр Цуладзе, Министерство культуры возглавила Тинатин Рухадзе, а Министерство сельского хозяйства - Давид Сонгулашвили.

Министерство здравоохранения возглавил Михаил Сарджвеладзе, а пост государственного министра по вопросам примирения и гражданского равноправия заняла Тея Ахвледиани.