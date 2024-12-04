Еще один кандидат в администрацию Трампа отказался от должности

Предложенный избранным президентом США Дональдом Трампом кандидат на пост главы агентства по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (DEA) шериф из штата Флорида Чад Кронистер заявил о самоотводе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.

"За последние несколько дней, когда я осознал серьезность этой очень высокой должности, я пришел к выводу, что должен с уважением отказаться от рассмотрения", - сказал он.

Кронистер поблагодарил Трампа за поддержку, подчеркнув, что приглашение на эту должность было для него "честью всей жизни". Он отметил, что с нетерпением ждет возможности вернуться к работе шерифа флоридского округа Хиллсборо.

Ранее отказ конгрессмена Мэтта Гетца от должности министра юстиции и генерального прокурора США, на которую его выдвинул Трамп, вызвал облегчение в стране. Один из американских прокуроров отреагировал на самоотвод Гетца фразой "катастрофа предотвращена".