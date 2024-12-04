На выборах в Грузии победила правящая партия, которая активно поддерживает суверенитет, мир и традиционные семейные ценности, ставя на первое место национальные интересы, а не влияние Брюсселя и либеральные идеологии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"Если бы оппозиция победила на этих выборах, не было бы ни протестов, ни внешнего давления. Все бы восхищались 'замечательным состоянием' грузинской демократии, но ни Брюссель, ни Вашингтон, ни Берлин, ни Париж не принимают решение. Это решение принял грузинский народ", - подчеркнул он.

Сийярто отметил, что народ Грузии ясно выразил свою позицию на выборах, показав высокую явку и оказав правящей партии поддержку на уровне 50%. "Это необходимо ценить", - добавил он.

Министр указал, что в Европе существует тенденция, при которой, если либералы не побеждают на выборах, сразу же ставится под сомнение демократическая сущность всей страны и политической системы. "Если либералы выигрывают, то все считается в порядке. Если побеждают патриоты или консерваторы, то природа демократии оказывается под вопросом, что абсолютно неприемлемо", - заявил Сийярто.

Он также напомнил о том, что Венгрия уже 15 лет сталкивается с нападками в ЕС и подвергается финансовым санкциям за отказ подчиняться либеральному мейнстриму. "Мы консерваторы, патриоты. Для нас национальные интересы - это главное. Мы защищаем семью, состоящую из матери, отца и детей. Отец - мужчина, мать - женщина. Мы защищаем наших детей, нашу страну и наши границы, и за это мы находимся под санкциями. Если бы оппозиция победила в Грузии, все бы восхищались 'идеальным состоянием демократии' в этой стране", - резюмировал министр.