Трамп определился с кандидатурой главы NASA

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что выдвинет кандидатуру миллиардера и космического туриста Джареда Айзекмана на должность администратора Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я рад выдвинуть Джареда Айзекмана, заслуженного бизнес-лидера, филантропа, пилота и астронавта на должность администратора Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA)", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.

43-летний Айзекман возглавляет компанию по обработке платежей, он также является соучредителем Draken International - частной компании, которая, по сведениям газеты Politico, нанимала отставных военных пилотов для обучения украинских летчиков применению F-16.

В сентябре 2024 года Айзекман принял участие в первой коммерческой космической миссии Polaris Dawn. В ходе полета в качестве капитана корабля Crew Dragon он вместе с инженером Сарой Джиллис осуществил первый в истории выход непрофессиональных астронавтов в открытый космос.

В настоящее время NASA возглавляет Билл Нельсон.