Байден опасается возмездия за помилование сына

Действующий президент США Джо Байден опасался, что помилование им своего сына Хантера повлечет за собой возмездие со стороны будущей администрации Дональда Трампа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, американский лидер принял такое решение в связи с "меняющимися факторами".