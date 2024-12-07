https://news.day.az/world/1713432.html Байден опасается возмездия за помилование сына Действующий президент США Джо Байден опасался, что помилование им своего сына Хантера повлечет за собой возмездие со стороны будущей администрации Дональда Трампа. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Байден опасается возмездия за помилование сына
Действующий президент США Джо Байден опасался, что помилование им своего сына Хантера повлечет за собой возмездие со стороны будущей администрации Дональда Трампа.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
По ее словам, американский лидер принял такое решение в связи с "меняющимися факторами".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре