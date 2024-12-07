В Дохе прошла встреча глав МИД Турции и Ирана

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился в Дохе с иранским коллегой Аббасом Арагчи.

Как сообщает Day.Az, встреча была организована в рамках официального визита, и детали беседы были опубликованы Министерством иностранных дел Турции в социальной сети "Х" (бывший Twitter).