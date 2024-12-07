https://news.day.az/world/1713510.html В Дохе прошла встреча глав МИД Турции и Ирана Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился в Дохе с иранским коллегой Аббасом Арагчи. Как сообщает Day.Az, встреча была организована в рамках официального визита, и детали беседы были опубликованы Министерством иностранных дел Турции в социальной сети "Х" (бывший Twitter).
В Дохе прошла встреча глав МИД Турции и Ирана
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился в Дохе с иранским коллегой Аббасом Арагчи.
Как сообщает Day.Az, встреча была организована в рамках официального визита, и детали беседы были опубликованы Министерством иностранных дел Турции в социальной сети "Х" (бывший Twitter).
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