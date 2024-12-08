Принято решение по Сирии

Продолжение конфликта в Сирии представляет опасность для региональной и международной безопасности, все стороны должны стремиться найти политическое решение кризиса.

Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи по ситуации в Сирии, которая прошла в Дохе с участием министров иностранных дел Катара, Саудовской Аравии, Иордании, Египта, Ирака, Ирана, Турции и представителя России, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Участники [встречи] подтвердили, что продолжение сирийского кризиса представляет собой опасное развитие событий для благополучия страны, а также региональной и международной безопасности, что требует от всех сторон стремления найти политическое решение сирийского кризиса, которое приведет к прекращению боевых действий и [позволит обеспечить] защиту гражданского населения от последствий этого кризиса", - указывается в заявлении, текст которого опубликовало внешнеполитическое ведомство Катара.

Министры иностранных дел России, Турции и Ирана - гарантов астанинского формата - встретились 7 декабря на полях Дохийского форума в Дохе. Переговоры по урегулированию сирийского кризиса, известные как астанинский формат, ведутся с 2017 года.