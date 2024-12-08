Хакан Фидан встретился с Бадром Джамусом для обсуждения ситуации в Сирии

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в рамках 22-го Дохийского форума, проходившего в столице Катара, Дохе, провел ряд встреч, включая встречу с председателем Сирийской комиссии по переговорам Бадром Джамусом.

Как сообщается в официальном аккаунте Министерства иностранных дел Турции в социальной сети X, в ходе встречи с Джамусом обсуждались вопросы, касающиеся сирийского урегулирования и дальнейшего развития ситуации в регионе, передает Day.Az.

Кроме того, Хакан Фидан в Дохе встретился с рядом высокопоставленных представителей, включая шейха Мухаммеда бин Абдуррахмана Аль Тани, премьер-министром и министром иностранных дел Катара, а также министром иностранных дел и международного сотрудничества Мали Абдулайе Диопом.