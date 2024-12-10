Парламент Южной Кореи принял законопроект о расследовании военного положения

Парламент Республики Корея принял законопроект о специальном расследовании ситуации с военным положением по подозрению президента страны Юн Сок Ёля в мятеже с целью свержения конституционного строя. Об этом сообщило агентство Yonhap, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Законопроект был одобрен на пленарном заседании. За проголосовали 210 из 287 присутствовавших депутатов, против высказались 63 человека, 14 воздержались. 7 декабря правящая партия "Гражданская сила" бойкотировала голосование об импичменте президента, в результате чего он объявлен не был. "Гражданская сила" контролирует 108 мандатов в парламенте.

В документе подозреваемым указан президент Юн Сок Ёль, ему вменяется "организация мятежа" с целью не дать Национальному собранию воспользоваться конституционным правом отменить "военное положение после его объявления в нарушение законов и конституции".

Южнокорейский закон позволяет уголовное преследование президента по обвинениям в мятеже и государственной измене. Несколько правоохранительных органов ведут расследование, президенту запрещен выезд из страны.