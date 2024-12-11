Вооруженная оппозиция Сирии взяла под контроль город Дейр-эз-Зор
Командование сирийской вооруженной оппозиции заявило, что город Дейр-эз-Зор находится под их полным контролем.
Как передает Day.Az, об этом в своем Telegram-канале написало Управление военных действий (орган управления вооруженных формирований).
"Наши силы взяли под контроль весь город Дейр-эз-Зор", - говорится в сообщении.
Напомним, повстанцы во главе с группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" 27 ноября начали атаку из частично подконтрольной провинции Идлиб на севере Сирии. Помимо них в наступлении участвовали и отдельные подразделения Сирийской национальной армии.
Боевики за несколько дней захватили всю провинцию Идлиб и Алеппо, второй по величине город страны.
5 декабря сирийская армия покинула Хаму. 6 декабря Сирийские демократические силы захватили город Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии. В ночь на 8 декабря антиправительственные силы вошли в Дамаск. Президент Сирии Башар Асад покинул столицу страны на самолете.
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