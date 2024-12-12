Французская оппозиция предъявила Макрону ультиматум

Правая и левая оппозиция во Франции пригрозила вновь сместить премьер-министра в случае, если президент Франции Эммануэль Макрон предложит кандидатуру нового главы правительства, который будет представлять его политический лагерь.

Как передают зарубежные СМИ, источники сообщили, что оппозиционные силы настроены решительно. Депутат партии Марин Ле Пен Жан-Филипп Танги заявил в эфире телеканала TF1, что если новый премьер-министр будет придерживаться крайне левых взглядов и работать с партией "Непокорившаяся Франция", то оппозиция выдвинет вотум недоверия.

Координатор "Непокорившейся Франции" Мануэль Бомпар в интервью телеканалу BFMTV также отметил, что если премьер-министр будет назначен из лагеря макронистов, он будет выдвигать вотум недоверия и призовет всех однопартийцев поддержать этот процесс.

Лидер зеленых, Макрон Тонделье, в свою очередь отвергла возможные кандидатуры, выдвинутые Макроном, заявив, что они представляют "прошлое". По её словам, французам необходимы "энтузиазм, импульс, что-то новое", и Макрону нужно выйти из своей зоны комфорта, чтобы удовлетворить запросы граждан.

После отставки правительства Мишеля Барнье Макрон начал консультации с представителями всех партий в парламенте, кроме основных - левой "Непокорившейся Францией" Жана-Люка Меланшона и правого "Национального объединения" Марин Ле Пен, которых он не намерен допускать к формированию нового правительства.