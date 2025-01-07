В НАТО призвали банки и пенсионные фонды инвестировать в оборону

Председатель военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр назвал глупым отказ западных рейтинговых агентств, банков и пенсионных фондов от инвестиций в оборону. Об этом он заявил изданию Financial Times (FT), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По мнению Бауэра, неспособность инвесторов понять свою роль в "коллективной обороне" означает, что они могут упустить шанс масштабного госфинансирования впервые после начала конфликта на Украине. Адмирал призвал их посмотреть на доходы оборонных инвестиций и вкладывать деньги в эту сферу в течение следующих двух десятилетий.

Кроме того, Бауэр считает, что миру угрожают новые войны, особенно если случится "перераспределение сил" между Китаем и США.