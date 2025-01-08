Сербия разорвала несколько военных контрактов с Россией

Сербия расторгла некоторые контракты по поставкам вооружения из России до нормализации ситуации в мире, сообщил начальник Генерального штаба армии Сербии генерал Милан Мойсилович в интервью изданию "Новости", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Что касается поставок оружия из РФ, то это на данный момент практически невозможно. <...> Мы расторгли некоторые контракты, а некоторые отложили в надежде, что ситуация в международных отношениях на глобальном уровне нормализуется и позволит реализовать соглашения", - сказал Мойсилович, отметив, что Сербия пытается найти выход из сложившейся ситуации.

Глава Генштаба добавил, что российское оружие находится на вооружении многих стран по всему миру и производится во многих государствах по лицензиям, поэтому сербская армия находит способы обслуживания своей военной техники.