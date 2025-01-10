В одной из стран зафиксирована крупнейшая вспышка гриппа за 25 лет

В Японии произошла крупнейшая за 25 лет вспышка гриппа. В последнюю неделю декабря грипп был диагностирован у 317 812 человек, что является рекордным показателем с начала ведения учета в 1999 году. Эта цифра более чем в три раза превышает 104 612 случаев, зарегистрированных за тот же период в 2023 году.

Как передает Day.Az, об этом пишет politanalitika.ru.

Данные были собраны Министерством здравоохранения Японии, которое проводит регулярный мониторинг заболеваемости в 5 000 медицинских клиниках по всей стране. Вспышка гриппа наблюдается на фоне зимнего сезона, когда заболеваемость традиционно возрастает, но текущий рост значительно превышает обычные показатели.

Кроме того, эпидемиологи отмечают, что в последние недели наблюдается сходная тенденция в других странах, включая Францию и Великобританию, где также зафиксированы значительные всплески заболеваемости гриппом. В Австралии в 2023 году было зарегистрировано более 350 000 случаев гриппа, что стало рекордным числом с 2019 года.