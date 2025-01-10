https://news.day.az/world/1721872.html Нападение в университете Токио, есть пострадавшие По меньшей мере восемь студентов получили ранения в результате нападения с молотком в кампусе Университета Хосэй в столице Японии. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NHK. По данным полиции и пожарной службы Токио, все пострадавшие находятся в сознании, им оказывается медицинская помощь.
Нападение в университете Токио, есть пострадавшие
По меньшей мере восемь студентов получили ранения в результате нападения с молотком в кампусе Университета Хосэй в столице Японии.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NHK.
По данным полиции и пожарной службы Токио, все пострадавшие находятся в сознании, им оказывается медицинская помощь.
Подозреваемая в нападении задержана, предположительно, она также является учащейся Университета Хосэй.
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