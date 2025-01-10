Нападение в университете Токио, есть пострадавшие

По меньшей мере восемь студентов получили ранения в результате нападения с молотком в кампусе Университета Хосэй в столице Японии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NHK.

По данным полиции и пожарной службы Токио, все пострадавшие находятся в сознании, им оказывается медицинская помощь.

Подозреваемая в нападении задержана, предположительно, она также является учащейся Университета Хосэй.