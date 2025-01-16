Трамп и Маск встретились с гендиректором Microsoft

Избранный президент США Дональд Трамп и американский предприниматель Илон Маск встретились с генеральным директором Microsoft Сатьей Наделла. Об этом сообщает издание Semafor со ссылкой на осведомленные источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Подробности этой встречи не раскрываются. По данным издания, власти Соединенных Штатов являются крупным клиентом Microsoft, в том числе ее облачной инфраструктуры. Автор пишет, что со сменой администрации в Белом доме компания может многое "приобрести или потерять".

Недавно Трамп назвал прекращение огня в секторе Газа результатом своей победы на выборах.