https://news.day.az/world/1723310.html В Израиле заявили об отказе ХАМАС от договоренностей по Газе Палестинское радикальное движение ХАМАС отказывается от достигнутых договоренностей, создавая кризис в последний момент, что препятствует достижению соглашения по сектору Газа. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху.
В Израиле заявили об отказе ХАМАС от договоренностей по Газе
Палестинское радикальное движение ХАМАС отказывается от достигнутых договоренностей, создавая кризис в последний момент, что препятствует достижению соглашения по сектору Газа.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху.
"ХАМАС отказывается от договоренностей, создавая в последний момент кризис, который препятствует достижению соглашения", - говорится в заявлении.
Ранее мы сообщали, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа будет включать в себя три этапа, первый из которых вступит в силу 19 января и продлится 42 дня.
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