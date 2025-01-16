В Израиле заявили об отказе ХАМАС от договоренностей по Газе

Палестинское радикальное движение ХАМАС отказывается от достигнутых договоренностей, создавая кризис в последний момент, что препятствует достижению соглашения по сектору Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

"ХАМАС отказывается от договоренностей, создавая в последний момент кризис, который препятствует достижению соглашения", - говорится в заявлении.

Ранее мы сообщали, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа будет включать в себя три этапа, первый из которых вступит в силу 19 января и продлится 42 дня.