https://news.day.az/world/1723951.html Колумбийские беженцы массово прибывают в Венесуэлу - ВИДЕО Тысячи беженцев из Колумбии прибывают в Венесуэлу, спасаясь от начавшихся в приграничных районах Колумбии боевых действий. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Колумбийские беженцы массово прибывают в Венесуэлу - ВИДЕО
Тысячи беженцев из Колумбии прибывают в Венесуэлу, спасаясь от начавшихся в приграничных районах Колумбии боевых действий.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Ранее Национальная армия освобождения Колумбии (ELN) начала крупное наступление против Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC), в результате чего погибли десятки мирных жителей в департаменте Сантандер на востоке Колумбии.
Ранее мы соощали, что число жертв столкновений между вооруженными повстанческими группировками на севере Колумбии возросло до 58.
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