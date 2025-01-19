Колумбийские беженцы массово прибывают в Венесуэлу

Тысячи беженцев из Колумбии прибывают в Венесуэлу, спасаясь от начавшихся в приграничных районах Колумбии боевых действий.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Ранее Национальная армия освобождения Колумбии (ELN) начала крупное наступление против Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC), в результате чего погибли десятки мирных жителей в департаменте Сантандер на востоке Колумбии.

Ранее мы соощали, что число жертв столкновений между вооруженными повстанческими группировками на севере Колумбии возросло до 58.