https://news.day.az/world/1724060.html Провокация в парламенте Армении - ВИДЕО Оппозиционный депутат Анна Мкртчян приклеила тряпку так называемого "Нагорного Карабаха" в парламенте Армении. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, сотрудники службы безопасности парламента Армении сорвали с трибуны зала заседаний провокационное изображение.
Провокация в парламенте Армении - ВИДЕО
Оппозиционный депутат Анна Мкртчян приклеила фотографию с т.н. "флагом" мифического "арцаха" в парламенте Армении.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, сотрудники службы безопасности парламента сорвали провокационное изображение.
Карта, которую прикрепила к трибуне депутат от партии Сержика Саркисяна, говорит сама за себя - армяне все еще выражают территориальные претензии к Азербайджану. Поэтому в Баку справедливо требуют, что необходимо до подписания мирного договора изменить преамбулу конституции РА. Армении пора взяться за ум и внести эти изменения ради своего же блага.
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