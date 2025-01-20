Провокация в парламенте Армении

Оппозиционный депутат Анна Мкртчян приклеила фотографию с т.н. "флагом" мифического "арцаха" в парламенте Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, сотрудники службы безопасности парламента сорвали провокационное изображение.

Карта, которую прикрепила к трибуне депутат от партии Сержика Саркисяна, говорит сама за себя - армяне все еще выражают территориальные претензии к Азербайджану. Поэтому в Баку справедливо требуют, что необходимо до подписания мирного договора изменить преамбулу конституции РА. Армении пора взяться за ум и внести эти изменения ради своего же блага.