Макрон возомнил себя Наполеоном

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Раздвоение личности у президента Франции становится все более явным. Психиатры не дадут соврать - их пациенты часто мнят себя наполеонами. Если бы Эмманюэль Макрон находился бы на учете в одном из таких заведений, он попал бы в этот список.

Со вчерашнего дня французские и прочие СМИ пишут об очередном финте Макрона. Президент Франции в ежегодном обращении к военнослужащим анонсировал добровольную мобилизацию молодежи "для усиления армии страны на случай опасности".

Газета Le Monde с большим удивлением сообщает, что, выступая перед военнослужащими в Сесон-Севинье, Макрон заявил, что вокруг Франции, мол, накапливаются угрозы, которые вынуждают ее адаптироваться. И потому он хочет предложить молодым французам "твердое обязательство" и "дать им выбор служить".

"Нам придется лучше выявлять добровольцев, обучить их и иметь возможность мобилизовать, когда наступит нужный день", - заявил он.

Напомним, что ранее Франция выступила с идеей отправки "миротворцев" в Украину. Этот вопрос, как сообщалось, Макрон тайно обсуждает с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Предполагается, что нынешнее откровение президента связано с тем, что безумная идея начинает обрастать "мясом". Причем, как пишет Le Monde, президент Франции хочет привлечь самых юных.

Макрон уверен, что конфликт не разрешится, и угроза сохранится, поэтому французское правительство должно облегчить набор добровольцев в армию, чтобы, "когда придет время, усилить армию на материковой Франции или в других местах".

Интересный нюанс - Макрон собирается усилить вооруженные силы не только в самой метрополии, но и на ее заморских территориях, то есть в колониях. Сюда наверняка относятся и те страны, откуда французский контингент еще не прогнали. Как известно, контингент Франции уже выдворили из ряда африканских стран, и Макрон торопится укрепиться там, где еще сильны позиции профранцузских кругов.

Обращает на себя внимание желание Макрона присутствовать за столом переговоров по Украине, которые собирается организовать Трамп. Наблюдая за заявлениями нового президента США, можно с уверенностью сказать, что у Европы Штаты спрашивать не будут. Макрон ревнует и фактически единственным из европейских лидеров пытается противостоять неизбежности. Объявление мобилизации молодых французов это как бы вклад Франции в сохранение Европой лица. Ну и, конечно, попытка сохранить свое собственное лицо, точнее, то, что от него осталось.

Однако очень сомнительно, что кто-то из соседей по ЕС его в этой инициативе поддержит. Наполеоновские планы Макрона просто не успеют осуществиться, потому что у Вашингтона со вчерашнего дня другие планы.