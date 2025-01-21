Рубио привели к присяге в качестве госсекретаря США
Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс привел Марко Рубио к присяге в качестве нового главы Госдепартамента.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, распространенном журналистами пресс-пула Белого дома.
Из него следует, что "вице-президент Вэнс сегодня утром привел к присяге Марко Рубио в качестве нового госсекретаря США". Вэнс при этом назвал его "принципиальным консерватором", а также изложил точку зрения, согласно которой Рубио "лучше почти любого в Вашингтоне <...> понимает приоритеты" президента США Дональда Трампа.
20 января комитет по иностранным делам Сената Конгресса США проголосовал за выдвинутую Трампом кандидатуру Рубио на должность госсекретаря и рекомендовал верхней палате полного состава утвердить сенатора на этот пост. Вечером того же дня Сенат Конгресса утвердил кандидатуру Рубио на этот пост.
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