Рубио привели к присяге в качестве госсекретаря США

Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс привел Марко Рубио к присяге в качестве нового главы Госдепартамента.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, распространенном журналистами пресс-пула Белого дома.

Из него следует, что "вице-президент Вэнс сегодня утром привел к присяге Марко Рубио в качестве нового госсекретаря США". Вэнс при этом назвал его "принципиальным консерватором", а также изложил точку зрения, согласно которой Рубио "лучше почти любого в Вашингтоне <...> понимает приоритеты" президента США Дональда Трампа.

20 января комитет по иностранным делам Сената Конгресса США проголосовал за выдвинутую Трампом кандидатуру Рубио на должность госсекретаря и рекомендовал верхней палате полного состава утвердить сенатора на этот пост. Вечером того же дня Сенат Конгресса утвердил кандидатуру Рубио на этот пост.