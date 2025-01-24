В Турции перевернулся автобус

В Стамбуле перевернулся пассажирский автобус.

Как передает Day.Az, об этом сообщают турецкие СМИ.

По предварительной информации, погибли трое, пострадали еще 15 человек.

На место происшествия направлены сотрудники полиции, пожарные бригады и бригады скорой помощи.

Пострадавшие госпитализированы.