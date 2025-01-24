https://news.day.az/world/1725112.html

В Турции перевернулся автобус - трое погибших - много пострадавших

В Стамбуле перевернулся пассажирский автобус. Как передает Day.Az, об этом сообщают турецкие СМИ. По предварительной информации, погибли три человека, еще 15 пострадали. На место происшествия направлены сотрудники полиции, пожарные бригады и бригады скорой помощи. Пострадавшие госпитализированы.