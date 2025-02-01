ООН сообщила о гибели 700 человек

По меньшей мере 700 жителей погибли в городе Гома (столица провинции Северное Киву) на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), 2,8 тыс. человек получили ранения в боях между правительственными силами и повстанцами.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Всемирная организация здравоохранения и ее партнеры вместе с правительством [ДРК] провели оценку в период с 26 по 30 января и установили, что 700 человек погибли и 2 800 получили ранения", - приводит его слова агентство AFP. Дюжаррик добавил, что эти показатели, скорее всего, возрастут.

На совещании, которое провел президент ДРК Феликс Чисекеди с представителями местных властей провинций Северное Киву и Южное Киву, было отмечено, что на улицах Гомы еще очень много тел убитых, передает конголезская радиостанция Okapi. В свою очередь заместитель генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа сообщил, что обстановка в Гоме в целом становится более спокойной, хотя и остается нестабильной, а в городе слышны звуки перестрелок.