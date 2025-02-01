США введут импортные пошлины против товаров из ЕС

США введёт импортные пошлины против товаров из Евросоюза.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Собираюсь ли я ввести пошлины против Европейского союза?.. Абсолютно. Евросоюз относится к нам так ужасно", - отметил Трамп.