https://news.day.az/world/1727017.html США введут импортные пошлины против товаров из ЕС США введёт импортные пошлины против товаров из Евросоюза. Как сообщает Day.Az, об этом заявил президент США Дональд Трамп. "Собираюсь ли я ввести пошлины против Европейского союза?.. Абсолютно. Евросоюз относится к нам так ужасно", - отметил Трамп.
США введут импортные пошлины против товаров из ЕС
США введёт импортные пошлины против товаров из Евросоюза.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил президент США Дональд Трамп.
"Собираюсь ли я ввести пошлины против Европейского союза?.. Абсолютно. Евросоюз относится к нам так ужасно", - отметил Трамп.
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