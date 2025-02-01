Повстанцы в Конго завладели большим арсеналом вооружения

Повстанцы M23 захватили военную технику в Демократической Республике Конго (ДРК).

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В сети появились кадры из города Гома в ДРК, на которых запечатлена военная техника, перешедшая в руки боевиков группировки M23.

Судя по опубликованным материалам, повстанцы захватили у конголезских военных штурмовик Су-25, вертолет Ми-8 и систему залпового огня. Помимо этого, на видео можно увидеть другое вооружение и транспортные средства, ранее принадлежавшие правительственным силам.

Ситуация в регионе остаётся напряжённой. Боевики M23 продолжают боевые действия против армии ДРК, захватывая новые территории и военную технику.