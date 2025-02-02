Трамп напугал американских бюрократов

Служащие американских госучреждений пожаловались на то, что после возращения республиканца Дональда Трампа в Белый дом за ними началась слежка, а в федеральных агентствах воцарились страх, замешательство и скептицизм.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщил телеканал NBC News.

Отмечается, что служащие обвиняют Трампа в попытках деморализации и запугивания рабочей силы. В агентстве по международному развитию USAID констатировали, что такая политика не даст ожидаемого эффекта.

Телеканал напомнил, что Трамп уже поручил Илону Маску и возглавляемому им департаменту по достижению государственной эффективности США (DOGE) выплачивать федеральным госслужащим компенсации в обмен на их отставку. Кроме того, работники получали почти ежедневные сообщения о возможности "отсроченной отставки".

Ранее Маск поделился своим рецептом обеспечения нулевой инфляции к 2026 году. Он полагает, что этого можно добиться, сокращая в среднем около четырех миллиардов долларов в день в прогнозируемых расходах на следующий год.